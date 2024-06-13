サマンサベガ☘️ ショルダーバッグ　トートバッグ　カデナ付　バイカラー　ネイビー

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ご覧頂きありがとうございます❤︎即購入も大歓迎です❤︎送料無料♡匿名配送 他にも出品しています→#hanaホーム #hanaバッグ・財布＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜【SamanthaVegaサマンサベガ】ショルダーストラップ付ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ バイカラー ロゴ カデナサマンサベガは「サマンサタバサ」の大人カジュアルライン❤︎落ち着いたネイビーと渋めのオレンジのバイカラーにカデナやビジュー入りの飾りが可愛いバッグ☆比較的小ぶりな大きさですがペットボトルやスマホ、メイクポーチなどもしっかり入りそうです【サイズ】横×縦×マチ 約27×20×12㎝（上部は横約34㎝）ハンドル 約37㎝若干の誤差はご了承ください◆開閉 ファスナー開閉◆ポケット外側 前後にファスナーポケット各1内側 ファスナーポケット×1オープンポケット×2 【付属品】ショルダーストラップ、カデナ、鍵【コンディション】片側のフチに割れが入っていますが、目立つ程ではありません（写真９枚目）底の金具に小傷、その他金具に一部くすみ、カデナの裏側に小傷、糸の毛羽立ちなど多少の使用感はございますが、全体的に綺麗な印象です。内側はとても綺麗です♪【購入元】AACD加盟のブランド品買取店、古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップから購入しております。真贋鑑定済み【正規品】ですのでご安心ください◆全て中古品を扱っております。細かい点まで気になる方、完璧を求められる方は購入をご遠慮ください他にも出品中です ⁎ᵕᴗᵕ⁎ #hanaホーム #hanaバッグ・財布☘️フォロワー様にはお値引き交渉承りますので、お気軽にフォロー、コメントしてくださいね(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾◆都合により突然削除する場合があります◆プロフィールの確認もお願い致します◎コメント無しの即購入も大歓迎です♪管理番号:AN00710321005493535287AB#トートバッグ #ブランド