リモワルフトハンザ　2輪スーツケース　35L

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商品詳細
数年前に中古で購入した、リモワルフトハンザ 2輪スーツケース 35Lです。色はブラウンです。使用していないのでお譲りします。細かいキズは有りますが全体的には美品です。●その他、注意事項：1,傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。2,サイズの合う梱包資材が無く、ダンボールのつぎはぎに入れ、出荷致します。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/cowpox307039.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox23439.html
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