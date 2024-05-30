リモワルフトハンザ　2輪スーツケース　35L

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数年前に中古で購入した、リモワルフトハンザ 2輪スーツケース 35Lです。色はブラウンです。使用していないのでお譲りします。細かいキズは有りますが全体的には美品です。●その他、注意事項：1,傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。2,サイズの合う梱包資材が無く、ダンボールのつぎはぎに入れ、出荷致します。ご了承ください。