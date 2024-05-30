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リモワルフトハンザ　2輪スーツケース　35L
商品番号 A19996377743
商品名

リモワルフトハンザ　2輪スーツケース　35L
ブランド名 リモワ
特別価格 税込 38,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に中古で購入した、リモワルフトハンザ　2輪スーツケース　35Lです。色はブラウンです。使用していないのでお譲りします。細かいキズは有りますが全体的には美品です。●その他、注意事項：1,傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。2,サイズの合う梱包資材が無く、ダンボールのつぎはぎに入れ、出荷致します。ご了承ください。
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