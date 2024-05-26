大容量　スーツケース 本体　　高品質　Lサイズ　XLサイズ　ピンクゴールド

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商品詳細
全国一律送料無料！！残りわずか！★男女兼用モデルです★私が出品中のスーツケースはこちら↓↓↓#ネギースーツケース大型大容量 XLサイズ相当なのに超軽量の102L☆高品質超軽量キャリーバッグスーツケース。☆丈夫で超軽量なABS素材。☆汚れにくく、お手入れ簡単のエンボス加工です☆360度回転四輪キャスターは静音設計☆ハンドルは2-3段階調整☆メッシュポケット付きの整理に便利です。☆キャリーケースの中は製造により色味が違う場合がありますが、お選び頂けません。☆オシャレな男性、女性にオススメです(^^)【サイズ】Lサイズ(7〜14泊目安)【カラー】ローズゴールド(ピンクゴールド)外寸：約78（縦）×48（横）×30（奥）cm内寸：約68（縦）×46（横）×30（奥）cm容量：約102リットル重さ：約4.3kg宿泊：7-14泊用（あくまで目安です）ご注意●ダイヤル方式のロックとなりますので、鍵は付属しておりません。値下げ不可
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