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FURLA　黒　ハンドバック
商品番号 B59239656328
商品名

FURLA　黒　ハンドバック
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック種類...ハンドバッグ特徴...2way横25cm高さ21cm/29cm(ハンドル込み)底マチ12cm横マチ9cm肩掛けの紐は取り外し可能です。
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