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KANATA メリノウール ニットベスト ノルディック柄 フード N276
商品番号 J20105973928
商品名

KANATA メリノウール ニットベスト ノルディック柄 フード N276
ブランド名 カナタ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　肩幅:38　身幅:41　袖丈:-　着丈:62(cm、平置き)サイズ感についてはお答えし兼ねますので、こちらをご参考ください。状態美品画像ご確認ください。◎梱包圧縮梱包になりますので、シワがつく可能性がございます。◎購入場所大手リユースショップ、ブランドオークション◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。
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