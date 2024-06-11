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- 【ジャンク品】炊飯器 Panasonic SR-SPX184-RK
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商品詳細
PanasonicSR-SPX184color:ブラックandレッドスマートフォンアプリ対応有タイマー種類:時計式加熱方式:圧力電磁加熱炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き可炊飯器・容量クラス別:1.8L以上炊飯器・容量クラス別2:1.8L以上炊飯釜種類:炊飯電子ジャー#パナソニック#Panasonic炊飯量···10合～20合未満タイプ···圧力IH炊飯器2014年製先日まで使用していましたが通電しなくなりました。詳しいことは品番をお調べください。ご理解ある方、よろしくお願いいたします。
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