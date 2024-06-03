［美品］ヤーマン フォトプラス エクストラEX HRF-20N

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ヤーマンフォトプラスエクストラEXHRF-20N定価:33000円購入後、5回くらいしか使用はしておりません。写真の物が全てとなります。★他のサイトでも同時出品していますので、先にご購入された方が優先されます。ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。＊CLEANモード（RFイオン導出）ラジオ波でじんわり温めて毛穴汚れを吸着＊MOISTUREモード（RFイオン導入）ラジオ波で温めた後にイオンの力で美容成分をお肌の角質層まで浸透させます＊EYECAREモード（マイクロカレント）デリケートな目もとまわりのお肌のために「マイクロカレント」を搭載した目もと専用モードです＊EMSUPモード（RFEMS）RFによる温めで筋肉をウォームアップした後、電気信号で表情筋を刺激＊RFLEDモード（RFLED）エステサロンで話題の技術を搭載RFと赤色LEDを同時に出力することで、温めながらのケアが可能に＊COOLモード（冷却）お手入れの最後に肌をキュッと冷やします年齢を重ねるにつれて、スキンケアだけではケアしきれないお肌の悩み。RFボーテフォトPLUSは、5つの機能でハリとうるおいが満ちた素肌へと導くオールインワン美顔器です。大好評のプラチナホワイトRFの温め・クレンジング・うるおい・表情筋ケア・冷却の機能はそのままに、新たにフォト機能を追加。赤色フォトを当てることによりお肌にさらにうるおいを与えます。さらにイオンの力とバイブレーションのWケアを新搭載。こまやかな振動で、クレンジング・保湿をサポートします。#ヤーマン#美容#美容機器#RFBeauteフォトPLUS#HRF-10T#美顔器#RFBeaute#RFボーテ#フォトプラス#ブライトリフト#ブライトリフトEX#フォトプラスPLUSM#フォトプラスプレステージS#フォトプラスプレステージSS#フォトプラス ハイパー#フォトプラスEXeyepro#フォトプラスEX#プラチナホワイトRF0621N13