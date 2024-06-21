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【最終値下】 NA/NB系 ロードスター　マキシムワークス遮熱板
商品番号 G99777047008
商品名

【最終値下】 NA/NB系 ロードスター　マキシムワークス遮熱板
ブランド名 ユーノス
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロードスターNA/NB系のマキシムワークスエキマニ付属の遮熱板です。NA8Cにてエキマニ２回交換しており、他形状の遮熱板に交換するまでの期間、使用していました。傷等ありますが、機能的には問題ありません。エアクリ側は比較的きれいですが、エキマニ側には干渉または焼けの跡があります（エキマニに巻いたバンテージのが当ったものかと思います）。凹んでいるわけではありません。L字のステーは付属しません（付いていたステーは、遮熱板の仕様変更時に加工・流用してしまいました）。NBには、車体側に取り付け穴が無くL字のステーは不要だったかと思います。状態は写真にてご確認ください。写真に掲載しているものが全てとなります。取り付けのボルト類はご購入者様にてご準備お願いいたします。あくまで中古品となりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。ご検討の程、よろしくお願いいたします。＃　マツダ＃　ユーノス＃　遮熱版＃　マキシムワークス
http://narcologia.ru/goods/kindness292705.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful774551.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild824252.html
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