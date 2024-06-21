【最終値下】 NA/NB系 ロードスター　マキシムワークス遮熱板



マキシムワークス NA／NB ロードスター用 エキマニ 遮熱板 ステーあり ...



na nb ロードスター エキマニ 遮熱板 マキシムワークス maxim works ...



na nb ロードスター エキマニ 遮熱板 マキシムワークス maxim works ...



マキシム？ エキマニ遮熱板取付。（マツダ ユーノスロードスター・NA ...



2023年最新】ロードスター エキマニの人気アイテム - メルカリ



マキシムワークス 遮熱板 ロードスター NA NB エキマニ タコ足(触媒 ...



マキシムワークス 遮熱板 ロードスター NA NB エキマニ タコ足(触媒 ...



マキシムワークス 遮熱板 ロードスター NA NB エキマニ タコ足(触媒 ...



マキシムワークス 遮熱板 ロードスター NA NB エキマニ タコ足(触媒 ...



マキシムワークス 遮熱板 ロードスター NA NB エキマニ タコ足(触媒 ...



マキシムワークス エキマニ遮熱板 NA8 ユーノスロードスター その２ ...



ロードスター/NA6CE】マキシムワークス エキゾーストマニホールド遮熱 ...



チューニング】マツダ ロードスター エキゾーストマニホールド ...



☆更に!値下げしました☆ マキシムワークス 遮熱板 NAロードスター ...



最高品質の ジムニー ja22 社外マフラー マフラー・排気系 - www ...

ロードスターNA/NB系のマキシムワークスエキマニ付属の遮熱板です。NA8Cにてエキマニ２回交換しており、他形状の遮熱板に交換するまでの期間、使用していました。傷等ありますが、機能的には問題ありません。エアクリ側は比較的きれいですが、エキマニ側には干渉または焼けの跡があります（エキマニに巻いたバンテージのが当ったものかと思います）。凹んでいるわけではありません。L字のステーは付属しません（付いていたステーは、遮熱板の仕様変更時に加工・流用してしまいました）。NBには、車体側に取り付け穴が無くL字のステーは不要だったかと思います。状態は写真にてご確認ください。写真に掲載しているものが全てとなります。取り付けのボルト類はご購入者様にてご準備お願いいたします。あくまで中古品となりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。ご検討の程、よろしくお願いいたします。＃ マツダ＃ ユーノス＃ 遮熱版＃ マキシムワークス