☆後期型！ダイハツ・ムーブ！カスタムX！車検付！修復歴無！

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ご覧頂き、大変に有難う御座います！・メーカー:ダイハツ・車名:ムーブ・グレード:カスタムX・年式:平成25年2月登録・走行距離:90,200km・色:ブラック・シフト:オートマ・乗車定員:4人乗り・車検:令和6年2月迄！・修復歴:無し！・オーディオ:カロッツェリアディスプレイオーディオ！↓セールスポイント↓☆車検付！☆プッシュスタート！☆スマートキー！☆LEDヘッドライト！☆オートライト！☆オートエアコン！☆ダンロップ・タイヤ山あり！♪内外装ともにクリーニング済みです！♪当方、新・中古車販売店を営んでおります♪■以下、ご了承下さい！●現状販売となります。●出品車両は入庫現状で点検整備等は行なっていません。●中古車へご理解のある方のみご入札をお願い致します。●写真には写りきらない細かい小傷、ヘコミ等御座いますのでご了承下さい。●ノークレーム、ノーターン厳守願います。落札後のキャンセルはキャンセル料一万円頂きます。●名義変更につきましてはこちらでやらせて頂きます。●陸送に関しましては別途ご相談頂ければと思います！(別途費用)●リサイクル料金は別途頂戴致します。【お支払い総額】★落札金額＋リサイクル預託金(8,490円)+名義変更手数料ご連絡頂ければ、いつでもご覧頂けます！何卒、宜しくお願い致します！