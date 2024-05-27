アイバッハ ダウンサス BMW 3シリーズxDrive ツーリング セダン ...

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商品詳細
bmwアイバッハのダウンサスです。アイバッハダウンサスBMW3シリーズ(F30)（F36）xDriveツーリングセダン品番10-20-031-04-22つける前に車を降りてしまったので未使用品で出品させて頂きます。元払い対応もできます。その際は送料分を上乗せさせて頂きますので着地の都道府県を申しください。３Ｎでお願いします。適合車種は以下の通りです。特徴仕様:PRO-KITプロキットパフォーマンススプリング(ダウンスプリング)BMW3シリーズセダン(F30)320ixDrive,328ixDrive,330ixDrive,320dxDrive,330e10.11-前軸重1020㎏まで後軸重1310㎏までBMW3シリーズツーリング(F31)グランツーリスモ(F34)320i,330i,335i,340i,325d,330d03.13-前軸重1020㎏まで後軸重1310㎏までBMW4シリーズグランクーペ(F36)435i,440i,430d,420ixDrive,428ixDrive,430ixDrive,420dxDrive03.14-前軸重1020㎏まで後軸重1310㎏まで
http://narcologia.ru/goods/cryptographic889737.html
http://narcologia.ru/goods/providence126794.html
http://narcologia.ru/goods/septet247319.html
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