ナルディ NARDI ウッドステアリング Φ36.5

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友人から譲り受けたものを保管してありました。外径は36.5cmでスポークとリムの接続部3か所に、写真のような若干のクリアー剥げがあります。またホーンボタンの内部に描かれている円の一部が若干はがれていますが、全体的にきれいな状態だと思います。確実ではありませんがボスはカリーナワゴンで使用していたもので、写真のように接着剤がはがれて分離してしまっているため補修をする必要があります。すべて画像を載せてあるので参考にお願いします。商品はステアリング本体、ホーンボタン、ステアリングボス、取り付けビス6本です。画像に写る物がすべてです。あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮願います。きちんとご理解ご納得頂きお取引きをお願いいたします。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。