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SUBARU(スバル) 純正部品 WRX S4/STI SUBARUホーン
商品番号 T13692526885
商品名

SUBARU(スバル) 純正部品 WRX S4/STI SUBARUホーン
ブランド名 スバル
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUBARU(スバル)純正部品WRXS4/STISUBARUホーンH3717VA010400Hzと500Hzの渦巻き型ダブルホーンによる、存在感のあるホーンサウンド適合:VAG(S4)/VAB(STI)新品未使用です。
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