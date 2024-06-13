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純正　リアエンジンガード　ショベルFLH　ハーレーダビッドソン
商品番号 T53454114056
商品名

純正　リアエンジンガード　ショベルFLH　ハーレーダビッドソン
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 5,217 円
在庫状況 あり

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商品詳細

81年式FLHに装備されていたリアエンジンガードです。ストリップ仕様にしたため出品いたします。古いものなので錆び含めヤレ感はありますが、まだまだ使用していただけると思います。変形等はありません。ノークレームノーリターンにてお願いいたします。
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