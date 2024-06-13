純正　リアエンジンガード　ショベルFLH　ハーレーダビッドソン

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商品詳細
81年式FLHに装備されていたリアエンジンガードです。ストリップ仕様にしたため出品いたします。古いものなので錆び含めヤレ感はありますが、まだまだ使用していただけると思います。変形等はありません。ノークレームノーリターンにてお願いいたします。
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