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エストレア エストレヤ 純正 エンジンガード
商品番号 Y84196190336
商品名

エストレア エストレヤ 純正 エンジンガード
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。カワサキエストレア250純正オプションエンジンガード画像のものが全てとなります。中古品につき傷、サビあります。目立つガリ傷はありません。黒塗装してあります。【注意事項】コメントなしで購入可能です。交渉中でも先に購入した方優先です。バラ売りは行っておりません。価格交渉成立後、一定期間ご購入いただけない場合は価格を戻させていただきます。ご不明な点は購入前に問い合わせください。都合により出品を取りやめる場合もございますのでご了承ください。ご入金確認後、24時間以内の発送を心がけております。お取置き、専用には対応しておりません。すり替え等のトラブル防止の為返品交換は受付できません。発送に使用するダンボール、梱包材は再利用品を使用させていただいております。純正オプションカワサキKAWASAKI
http://narcologia.ru/goods/kindness841705.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement452999.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild547252.html
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