ARMAF クラブ ドゥ ニュイ ブルー アイコニック EDP 105ml

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商品詳細
アルマフの新作フレグランスクラブドニュイブルーアイコニックは2022年に発売されました。トップノートはグレープフルーツ、ミント、レモン、ピンクペッパー、コリアンダーです。ミドルノートはジンジャー、メロン、ナツメグ、ジャスミンです。ラストノートはサンダルウッド、インセンス、アンバー、ウッディノート、シダー、パチョリ、ラブダナムです。
http://narcologia.ru/goods/Taipei664771.html
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