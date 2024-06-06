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ARMAF クラブ ドゥ ニュイ ブルー アイコニック EDP 105ml
商品番号 K39375980698
商品名

ARMAF クラブ ドゥ ニュイ ブルー アイコニック EDP 105ml
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,236 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルマフの新作フレグランスクラブドニュイブルーアイコニックは2022年に発売されました。トップノートはグレープフルーツ、ミント、レモン、ピンクペッパー、コリアンダーです。ミドルノートはジンジャー、メロン、ナツメグ、ジャスミンです。ラストノートはサンダルウッド、インセンス、アンバー、ウッディノート、シダー、パチョリ、ラブダナムです。
http://narcologia.ru/goods/Taipei664771.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei268671.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce558355.html
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