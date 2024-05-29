車椅子スロープ　240cm 品　3

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中古品です。高圧洗浄しておりますが取りきれないサビや傷、汚れが気になる方はご遠慮下さい。ケアスロープ cs-240中古品持ち運びが便利で、狭い間口・高い段差に簡単に設置できる最大耐荷重300kgの車椅子用スロープです。7種類の長さでラインナップも豊富に取り揃えております。パネル部分には繊維強化プラスチック（FRP）、脱輪防止エッジ部分にはアルミを採用することにより、衝撃に強く、安全でありながら従来のスロープに比べ軽量化を実現しました。素材繊維強化プラスチック（FRP）/アルミ長さ×幅240cm×70cm折りたたみ時 厚み×長さ×幅10cm×240cm×35cm重さ 約12kg定価 230,000円+（税）