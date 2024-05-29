Jo MALONE イングリッシュ ペアー ＆ フリージア ホーム キャンドル

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税込¥10,230秋のエッセンスを凝縮したかのよう。英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げています。華やかでラグジュアリーな香りをまといましょう。キャンドルの燃焼時間は約45時間で、ロゴがあしらわれたシルバー調の蓋がついています。ジョーマローンロンドンの製品はボックスにセットしてリボンを結んだエレガントなラッピングでお届けします。〈公式ページより〉○2022年9月頃の頂き物ですが、使用する機会に恵まれないため、出品させていただきました。リボン包装のままお届けしますので、中身の状態を確認できないことを、ご了承ください。○未使用品ですが、人の手に渡った中古品となります。少しでも気になる点のある方は、ご購入をお控えください。外箱には少しダメージがあります。○高さのある大きめ商品ゆえ、配送料が嵩むため、お値段の設定にご理解いただきたくお願いいたします。○リボン包装が可愛く、外箱入りですので、プレゼントなどにもいかがでしょうか。○勝手ながら、お値引きの交渉は不可とさせていただきます。