diptyque フレグランスキャンドル DAMASCENA 190g

ご覧いただきありがとうございます。diptyqueディプティック「ROSECOLLECTION」限定フレグランスキャンドルDamascena（ダマセナ）190g(約60時間燃焼)2019年春先に発売されたバラの香り限定「ローズコレクション」のキャンドル。バラの女王と呼ばれる、ダマスクローズの香り。ディプティックのキャンドルをコレクションしていたのですが、不要になったのでお譲りします。撮影時に中身確認のため、外装のビニールをはがした未使用品ですが、箱にキャンドルのシミが滲んでいますのでご了承ください。自宅保管などの経年劣化ご理解の上、ご購入お願いします。#diptyque#ディプティック#ダマスクローズ#damascena#バラの香り#フレグランスキャンドル#アロマキャンドル#ルームフレグランス



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