ドテラ　doTERRA 　ペブルディフューザーpebble　新品未開封

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ドテラのペブルディフューザーです。新品未開封英語表記【商品説明】小さいサイズにもかかわらず、PebbleDiffuserは多くのパワーを蓄えています。この超音波ディフューザーは、5時間の連続実行時間、10時間の断続的実行時間、複数の照明設定など、いくつかの便利な機能を提供します。クライアントや親しい友人への贈り物として、またはご自宅の各部屋に贈るのに最適です。ペブルディフューザーは、家の装飾にさりげなく加えられるサイズで、お気に入りのエッセンシャルオイルの拡散を楽しむことができます。製品の特徴水容量:100mL/3.5fl.オズ。推奨される部屋のサイズ:最大270平方フィート/25平方メートル。連続動作：最大5時間。間欠動作（5分間オン/5分間オフ）：最大10時間。タイマー：2時間/5時間/10時間シアン、ホワイト、パープル、ウォームホワイト、ブルーのライトオプション自動安全遮断電源:DC5V5W材質：PP、ABSラベンダー、ペパーミント、オンガード、グレープフルーツ、レモン、オレンジ、ライムなどたくさん在庫があります。複数ご購入でお値引きいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。#doTERRA#ｄｏＴＥＲＲＡ#doTERRA#ドテラ#しましま#しましまオイル#エッセンシャルオイル#アロマオイル