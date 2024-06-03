SCシグナリー　ボーテ×2個

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商品詳細
【名称】植物エキス加工食品【お召し上がり方】１日あたり、10～20粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。【原材料名】植物エキス（クコの実、スイカヅラ、セキショウの葉、ガジュツ、キンバイザサ、ベニバナ、秋ウコン、田七人参、高麗人参、ハスの胚芽、ナツメ、カンゾウ）（国内製造） 自宅保管のためご理解頂ける方賞味期限・2024年8月×2
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