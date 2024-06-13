ニナファームサンテアージュ　　　　　　　オキシリアゼウス　OX-288

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商品詳細
◇サンテアージュOX-288ゼウス [オキシリア含有食品]◎商品内容/サプリメント◎商品状態／新品、未開封◎個数／1本◎内容量/180粒◎賞味期限/2025年1月◇独自成分オキシリア（オキシリアゼウスバイオータ含有）を配合。多様かつ豊富なマイクロバイオータを含むオリーブの花や蕾に加え、オリーブ葉、ローズマリー葉、黒インゲン豆を樹齢2,300年のZEUSのマイクロバイオータを活用して発酵させました。生み出された300種類以上の良質なメタボライトが健康をサポートします。希望小売価格17,280円（税込）内容量180粒▪️原材料オキシリア（オリーブ葉・花抽出物、ローズマリー葉抽出物、黒インゲン豆抽出物）（フランス製造）・グレープシードオイル・デンプン・オリーブオイル／グリセリン・カラギーナン・ミツロウ・グリセリン脂肪酸エステル※ご使用の際は説明をよく読み、正しくお使いください。#ニナファーム#オキシリア#ニナファームゼウス#オキシリアゼウス#サンテアージュ#ゼウス
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