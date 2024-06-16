新品未開封品❀マルベ―ルロイヤルカラーEXPLUS❀ライトブラウン2箱セット

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新品未開封品です。こちらは、2箱セットになります。去年の12月頃、まとめ買いをしたのですが、カラー剤を変えたので出品しました。どなたか使って頂けたら嬉しいです。❖発送する際は、箱から出して梱包発送になりますので、ご了承願いますm(__)m自宅で簡単泡立てるように手で染められる白髪染め優しい仕上がり1回最短5分でしっかり染まるマルベールEXがリニューアルして新登場！【マルベールロイヤルカラーEX PLUS】・保湿剤アップ！・トリートメント成分アップ！・仕上がりカラーはそのまま・最短１回５分で染まる！やさしい仕上がりの簡単白髪染めです。泡立てるように手で簡単に染められます。マルベールロイヤルカラーEXは、泡立てるように手で染める事の出来る白髪染めです。・チューブタイプの個包装の為、必要な分だけご使用いただけて便利です。・染毛後はすすぐだけで、シャンプーやリンスで洗い直す必要がありません。・染毛時の放置時間は5-15分とスピーディに染められ、自然な染め上がりが約1か月持続します。・放置時間によって、染め上がりの色を調整できます。・植物由来の毛髪保護成分や、加水分解ケラチン・コラーゲン・シルク配合で、美しくつややかな仕上がりです。・地肌への刺激の少なさにこだわり、鼻をつくキツイにおいがありません。・「パラフェニレンジアミン」不使用でかぶれにくいです。・男女兼用・医薬部外品。・内容量10g×4セット（1箱あたり）×2使用量の目安※1剤と2剤、各1本で1セット・ベリーショート・・・1セット・ショート・・・2セット・セミロング・・・2セット・ロング・・・3セット・リタッチ・・・1セットメ―カ―直販価格→6,490円×2=12,980円髪質...ノーマル,パーマ・カラーリング,ダメージ,くせ毛,乾燥,直毛,縮毛種類...ヘアカラー2剤形状タイプ...クリームタイプ