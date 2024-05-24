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ふわもこイブル　ラケッタ
商品番号 B17435129904
商品名

ふわもこイブル　ラケッタ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(ケラッタ)ふわもこイブルスリーパー冬冬用フリース赤ちゃん新生児ベビー横開き上質フランネル着る毛布内側ガーゼで汗吸収0歳1歳2歳3歳4歳刺繍発送の関係で箱から出してポスト投函で発送致します！箱はつきませんのでご了承下さい。購入されましたら箱から出してすぐに発送致します。よろしくお願いします。タバコなどは吸っていません。Baby商品なので大切に扱います。#ベビー#ベビー服#Baby#Baby服#赤ちゃん#赤ちゃん服#Baby用品#ベビー用品#ラケッタ
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