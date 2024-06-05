モンテッソ一リ式知育セット NO2

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商品詳細
#中央出版#知育#セット#木#モンテッソ一リ式#早いもの勝ちお子様にいろいろなお勉強、遊びを合わせた最適な教材です。モンテッソ一リ式知育セット写真が乗り切らなかった為、NO2でも写真をのせました。まず,NO1をみてください。是非ご検討ください。出品してから、新しく注文したのもあります。値下交渉可
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