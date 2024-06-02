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ビヨンド　ローリングス　ハイパーマッハエアー　軟式バット
商品番号 O16288217041
商品名

ビヨンド　ローリングス　ハイパーマッハエアー　軟式バット
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら軟式のバットであるローリングスのハイパーマッハエアーです。84cm710gミドルバランス使用回数は試合で4、5回ほどなので汚れはあっても傷はあまりありません。定価46000円値下げ交渉いたします。
http://narcologia.ru/goods/tenet891063.html
http://narcologia.ru/goods/providence674894.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial664416.html
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