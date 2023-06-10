レアルマドリードアンセムジャージ上のみ

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商品詳細
※前に袖が汚れていると書いておりましたが洗濯したら汚れが取れました。値下げ交渉可能です！2、3年前にadidasショップで購入したものです。1万円ぐらいで購入しました。一番強い時のレアルマドリードのジャージだと思います。#レアルマドリード#レアル#adidas#アディダス#アンセム#サッカージャージ#古着#サッカー#ラ・リーガ#クリスティアーノ・ロナウド#モドリッチ#久保建英丈···長袖カラー···ホワイトチーム名/国外···レアル・マドリードリーグ···ラ・リーガ種類···ジャージアウターサイズ···L
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