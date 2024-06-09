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アリソン　リヴァプール　19-20 ユニフォーム
商品番号 Y84002063390
商品名

アリソン　リヴァプール　19-20 ユニフォーム
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバプール所属のGKアリソンの19/20シーズンのユニフォームです。イギリスに渡航した際lillywhitesというお店で購入いたしました。80£ほどだったと思います。公式ショップで購入していないのでご注意ください❗️サイズアウトし、より適したサイズを手に入れましたので出品いたします。自宅での試合観戦の際4,5回ほど着ました。それ以外での着用は一度もございません。洗濯済みです。洗濯をする際洗濯ネットに入れ忘れたため背番号の部分が禿げています。また中のタグ部分がほつれております。サイズ記載の上のところに穴が空いております。　以上のような商品状態の悪さをご理解いただいた上でのご購入よろしくお願いいたします。購入者さまのご都合による返品はお断りさせていただきます。チーム名/国外···リヴァプールFCサイズ…インポートM/日本L
http://narcologia.ru/goods/perpetual665646.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis218344.html
http://narcologia.ru/goods/seamless755029.html
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