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新品　ヘッド　ホークタッチ130 ロール2個セット
商品番号 P77289039026
商品名

新品　ヘッド　ホークタッチ130 ロール2個セット
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　ホークタッチ130120mロール2個セットですヘッドのポリエステルで1番柔らかくパワーがあるストリングですズベレフやムゼッティ仕様ストリングになります！
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