オリックスバファローズ 2023年　夏の陣　Tシャツ山﨑 颯一郎

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商品詳細
Buffaloes夏の陣コンセプトTシャツ（ナンバー入り）Mサイズ山﨑颯一郎の背番号入りTシャツです。 2枚目は背番号44になっていますが山﨑颯一郎のTシャツなので63です。（画像は公式からお借りしました）新品未開封ですが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです。トラブル防止のため専用は作りません。（値下げ交渉不可です）野球チーム···オリックス・バファローズオリックスバファローズ山﨑颯一郎オリックスパリーグ夏の陣Tシャツオリメンオリヒメバファローズ山脈オリックスTシャツ野球チーム···オリックス・バファローズ
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