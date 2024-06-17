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キレダスバット　ミドル
商品番号 E96611594802
商品名

キレダスバット　ミドル
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キレダスのトレーニングバットです。子供のトレーニングバットとして購入し、1か月程使用しました。多少の打球痕はありますが基本的には素振りで使用していました。中古品のため、神経質な方はご遠慮下さいね。
http://narcologia.ru/goods/choice861285.html
http://narcologia.ru/goods/smear484204.html
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