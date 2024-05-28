【新品】new balance サッカー スウェットパーカー 紺M

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ニューバランスNBBlackOutCollectionフルジップスウェットフーディになります。サッカー、フットサル、ラグビー、バスケ、バレー、スキー、テニス、バドミントン、ゴルフ、テニス、野球、陸上、駅伝、マラソン、ランニング等スポーツ全般のトレーニングに利用できます。ナイキNIKE、プーマPUMA、アディダスadidas、アシックスasics、ミズノMIZUNOアンダーアーマーUNDERARMOUR、スボルメsvolme、アスレタATHLETA、スパッツィオSpazio、ケルメKELMEなどスポーツメーカーがお好きな方にオススメです。〈商品説明〉デジタルカモフラージュ柄をショルダー部分にエンボスでアレンジしたフルジップパーカー。心地よく肌にフィットするダンボールニットを採用。動きやすいタイトシルエット。両脇にポケットつき。肩回りはラグランスリーブで動かしやすく。フロントはシングルファスナーで開閉式。素材：ポリエステル100%サイズ：M身幅:53cm着丈:67cm品番：JMTF1154色：ネイビー定価：10,890円★2023.2月にオンラインショップで購入後、自宅で保管していました。新品未使用です。★★コメントいただければ、多少のお値下げはさせていただきます。