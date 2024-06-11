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XXIO MP700 ゼクシオ　アイアン　8本　アイアンセット　フレックスR
商品番号 X56176705844
商品名

XXIO MP700 ゼクシオ　アイアン　8本　アイアンセット　フレックスR
ブランド名 ゼクシオ
特別価格 税込 13,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アイアン利き手···右対象···メンズ■アイアンセット5～9➕P,A,S合計8本■シャフト純正シャフト　MP700　カーボン■フレックス　R■グリップ　純正グリップ等現状使える状態ですが、あくまで中古品ですのでご理解ある方のご購入お願いします。利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜9本キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)
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