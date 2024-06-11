XXIO MP700 ゼクシオ　アイアン　8本　アイアンセット　フレックスR

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商品詳細
種類···アイアン利き手···右対象···メンズ■アイアンセット5～9➕P,A,S合計8本■シャフト純正シャフト MP700 カーボン■フレックス R■グリップ 純正グリップ等現状使える状態ですが、あくまで中古品ですのでご理解ある方のご購入お願いします。利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜9本キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)
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