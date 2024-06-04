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MIZUNO V KONG 07 中学硬式TK 210 Vコング07
商品番号 S44136370411
商品名

MIZUNO V KONG 07 中学硬式TK 210 Vコング07
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品閲覧ありがとうございます。傷、汚れあります。グリップテープも交換推奨、ひどい凹みとかはないです。#ミズノ　バット#VKONG☆日にち経過次第にていきなり商品削除することが、ごさいます。いいねした際はお忘れなく。☆希望価格の提示による値下げはしません。☆写真に写ってるのが全ての商品です。状態は写真でご確認ください。☆傷のある商品は傷が気にならない人にお得なものとなっています。☆規約に従って専用、取り置きは不可です。☆即購入OK！値下げ交渉不可、バラ売り不可。☆質問する前に、仕様等はご自身でサイト等でご確認ください。☆説明分で完結する内容の質問は全て削除いたします。☆全ての商品送料無料。☆中古の商品に関しては、used商品にご理解ある方のみ購入お願いいたします。状態、使用期間、購入時期を気にする方は新品は購入どうぞ。☆基本、同一商品と同じようなレートで出しています。(値下げ交渉不可のものも該当しています。)☆他の商品とセットで買う時の値下げは可能です。(配送料分だけ)まとめ買い機能をお使いください。提示された金額が間違っていたら削除します。競技の種類···硬式素材···金属
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