SRIXON スリクソン ラケットバッグSPC-2710 黒

SRIXONスリクソンテニスバラケットバッグSPC-2710(2本収納可)サイズ:L34×H73×W15cm定価:14,300円(税込)ブラック基調でグリーンの差し色が綺麗なビジネススーツでも持ち歩けるようなデザインです。・両サイドにメッシュポケット(ペットボトル等)・上部にアクセサリーポケット(電車等で体の前で手に持った時に小物が取り出しやすい仕様なんだそうです。)・メイン収納部には、セパレートフラップ付(荷物が下に偏るのを防止)・背負ったまま長さ調整が可能・荷物の量によりバッグの幅を調整できるバックル付美品だだと思いますがused品につき使用に伴う小傷や目立たない程度の汚れは有ります。カメラやモニターなどの兼ね合いにより実際の色合いとは異なる場合が御座います。折りたたんでの発送になります。匿名配送トラブル防止の為ご購入前にプロフィールをお読み下さいませ。管理No.sss-176種類···ラケットバッグ



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