山本由伸選手Buffaloes Authentic 直筆サインボール　オリックス

ご興味ある方はプロフィールと商品説明をご覧になって下さい。☆購入意思のある方のみコメントお願い致します。☆誹謗中傷コメントなどの迷惑行為はご遠慮下さい。即購入、大歓迎。親族コレクション整理。重複の為出品。山本由伸選手のORIXBuffaloesAuthenticCollection直筆サインボール。観戦後の記念に関係者から頂きました。状態については画像確認の上ご納得頂ける方のみお願いします。分かりにくい汚れや変色や傷がある可能性もあるので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。鑑定書や証明書などないためトラブルを未然に防ぐ為にも疑いを持たれる方は購入をお控え下さい。プロフィールは必読として下さい、よろしくお願い致します。すり替え防止の為、ご購入後の返却はお受けできません。オリックスバファローズ大谷翔平佐々木朗希鈴木誠也ヌートバー近藤健介山川穂高ダルビッシュ有源田壮亮山田哲人村上宗隆岡本和真松井裕樹大勢戸郷翔征牧秀悟中野拓夢栗林良吏伊藤大海今永昇太湯浅京己宇田川優希高橋宏斗宮城大弥高橋奎二大城卓三中村悠平周東佑京栗山英樹監督吉村禎章吉井理人侍ジャパン侍JAPAN金メダルサムライジャパン日本代表WBC日本代表ワールドベースボールクラシック日本代表日本シリーズ



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