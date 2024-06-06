マジェスティック　東京ヤクルトスワローズ　ビジターユニフォーム　XLサイズ

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商品詳細
種類···レプリカユニフォーム野球チーム···東京ヤクルトスワローズXLサイズ試着程度ですので、未使用に近いにさせて頂きました。ほぼ新品で綺麗です。今現在は引退された畠山さんのレプリカユニフォーム自分は他球団ファンですが、このビジユニは実際に手元で見た方がカッコ良いです。畠山さんのユニフォームは現在販売されてないので、貴重かと思います。いかがでしょうか？よろしくお願い致します。#東京ヤクルト#スワローズ#レプリカユニフォーム#畠山#WBC#NPB#ユニフォーム
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