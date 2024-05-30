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法被　北海道日本ハムファイターズ
商品番号 P86898026302
商品名

法被　北海道日本ハムファイターズ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月5日(土)　北海道日本ハムファイターズvs福岡ソフトバンクホークス来場者特典の法被です。2点セットでお譲りします。未使用未開封。そのままバッグに入れていたので外袋に若干の傷がありますが中身には影響ありません。サイズ：大人フリーサイズ／素材：ポリエステル日ハムエスコンフィールドエスコン野球チーム···北海道日本ハムファイターズ種類···その他
http://narcologia.ru/goods/troupe709111.html
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