メザスタ✰レガシー✰スーパースタータグセット

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商品詳細
#ザシアン(レガシータグ)#ザマゼンタ(レガシータグ)#ピカチュウ(レガシータグ)#キュレム#ホワイトキュレム#ブラックキュレム6個セットでの販売です。キュレムのみ、少々スレがあります。バラ売り不可です×
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http://narcologia.ru/goods/waveform806117.html
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