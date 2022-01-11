【非売品】SHINJOサイン入りウォッチ

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商品詳細
ダイドーコーヒーの懸賞当選品D-1プレゼンツSHINJO引退記念キャンペーン！SHINJOサイン入りウォッチ3本セット限定500個の希少品です。撮影の為、箱から取り出しましたが、新品・未使用です。長期保管のため電池は止まっています。電池交換してご使用ください。ビッグボスBIGBOSS野球DyDoダイドー日ハム日本ハムファイターズ新庄監督新庄剛志時計
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限定500個】当選品 新庄剛志 ウォッチ３本セット 非売品 SHINJO 引退 ...
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DYDO/クォーツ腕時計/アナログ/新庄/引退記念/サイン入りウォッチ1セット
新庄剛志サイン www.vetrepro.fr
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