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【非売品】SHINJOサイン入りウォッチ
商品番号 D51551361556
商品名

【非売品】SHINJOサイン入りウォッチ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

ダイドーコーヒーの懸賞当選品D-1プレゼンツSHINJO引退記念キャンペーン！SHINJOサイン入りウォッチ3本セット限定500個の希少品です。撮影の為、箱から取り出しましたが、新品・未使用です。長期保管のため電池は止まっています。電池交換してご使用ください。ビッグボスBIGBOSS野球DyDoダイドー日ハム日本ハムファイターズ新庄監督新庄剛志時計
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