MIZUNO ミズノ　ジストZゼロカウンター　最終値下げ

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商品詳細
ソフトテニス 後衛用ラケット ジストZゼロカウンターです。XYZTZEROCOUNTER(ジストゼロカウンター)グリップサイズ···00Sガット…テックガット530025ポンドグリップ新しいです。やや傷がついてますが、ヒビ割れ等はなく使う分には問題ありません。#ソフトテニス#ソフトテニスラケット#ミズノソフトテニスラケット#ジスト#xyst#ゼロカウンター#後衛
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