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MIZUNO ミズノ　ジストZゼロカウンター　最終値下げ
商品番号 H43445893964
商品名

MIZUNO ミズノ　ジストZゼロカウンター　最終値下げ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニス　後衛用ラケット　ジストZゼロカウンターです。XYZTZEROCOUNTER(ジストゼロカウンター)グリップサイズ···00Sガット…テックガット530025ポンドグリップ新しいです。やや傷がついてますが、ヒビ割れ等はなく使う分には問題ありません。#ソフトテニス#ソフトテニスラケット#ミズノソフトテニスラケット#ジスト#xyst#ゼロカウンター#後衛
http://narcologia.ru/goods/displease380631.html
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