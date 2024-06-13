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こちらMIZUNOバットになります！軟式少年用です！！長さ78cmほどです！バッティングセンターでしか使ったこと無いのとロゴもハゲもないので状態かなり良いと思います！グリップは削れございますのでご了承ください！