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ミズノ バット
商品番号 T95539618919
商品名

ミズノ バット
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらMIZUNOバットになります！軟式少年用です！！長さ78cmほどです！バッティングセンターでしか使ったこと無いのとロゴもハゲもないので状態かなり良いと思います！グリップは削れございますのでご了承ください！
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