ガラタサライ ユニフォーム

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※※※値下げ不可※※※【サイズ】Mトルコシュペルリグ所属ガラタサライのゲームシャツです。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。着丈79㎝身幅47㎝練習着トレーニングウェアプラクティスシャツプラシャツ丈···半袖リーグ···その他種類···レプリカユニフォームサイズ···M