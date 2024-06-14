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ラケットバック　ゴーセン
商品番号 U49274648317
商品名

ラケットバック　ゴーセン
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

種類···ラケットバッグ多少の傷がございますが中はきれいです。それほど使用していません。自宅保管ですのでご理解いただける方のご購入お待ちしております。
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