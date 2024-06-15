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スコッティキャメロン　ファントムX6パター　33インチ
商品番号 X45971824296
商品名

スコッティキャメロン　ファントムX6パター　33インチ
ブランド名 スコッティキャメロン
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スコッティキャメロンのファントムXパターです。長さは33インチです。フィーリングが合わず出品することになりました。室内練習とラウンドで2回使用してます。よろしくお願いします。#スコッティキャメロン#パター#ファントムX#ゴルフ#33インチ
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