スコッティキャメロン　ファントムX6パター　33インチ

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商品詳細
スコッティキャメロンのファントムXパターです。長さは33インチです。フィーリングが合わず出品することになりました。室内練習とラウンドで2回使用してます。よろしくお願いします。#スコッティキャメロン#パター#ファントムX#ゴルフ#33インチ
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