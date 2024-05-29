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新品未開封　ポケモンセンター　甚平 碧の仮面　藍色 フリー
商品番号 J44119303185
商品名

新品未開封　ポケモンセンター　甚平 碧の仮面　藍色 フリー
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,110 円
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商品詳細

新品未開封　ポケモンセンター限定ポケットモンスター　スカーレット　バイオレットゼロの秘宝　碧の仮面　藍の円盤甚平　藍色フリーサイズ公式サイト、店頭ともに既に品切れです。安心の匿名メルカリ便にて二つ折りにして丁寧に発送致します。即購入可です。◆商品説明◆主人公たちがキタカミの里で身に着ける甚平を再現！ゼイユが身に着ける、青色ベースのデザインだよ。トップス：身丈65㎝×身幅60㎝ボトム：パンツ丈60㎝ウエスト：84～94㎝　480gレーヨン/麻
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