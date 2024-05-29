新品未開封　ポケモンセンター　甚平 碧の仮面　藍色 フリー

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商品詳細
新品未開封 ポケモンセンター限定ポケットモンスター スカーレット バイオレットゼロの秘宝 碧の仮面 藍の円盤甚平 藍色フリーサイズ公式サイト、店頭ともに既に品切れです。安心の匿名メルカリ便にて二つ折りにして丁寧に発送致します。即購入可です。◆商品説明◆主人公たちがキタカミの里で身に着ける甚平を再現！ゼイユが身に着ける、青色ベースのデザインだよ。トップス：身丈65㎝×身幅60㎝ボトム：パンツ丈60㎝ウエスト：84～94㎝ 480gレーヨン/麻
http://narcologia.ru/goods/plaque425107.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial408716.html
http://narcologia.ru/goods/stair438000.html
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