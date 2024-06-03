【新品】 AiRIDE 初心者　ラケット　ヨネックス　ソフトテニス　ラケット

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商品詳細
ソフトテニス(軟式)用のラケットです！在庫整理の為、出品させていただきます！メーカー:ヨネックス種類:AiRIDE(ARDG)サイズ:G0カラー:P/MT(831)こちらは、軽量でガット張上げ済となっておりますので、初心者の方にオススメの商品となっております！基本的に、即日もしくは翌日発送させていただきます。ご不明点等があれば、お気軽にコメント欄にてどうぞ！※こちらの商品は、新品・未使用品です。※商品の配送先が北海道または沖縄県の方は、 別途1,000円かかります。 ご購入前に必ずお知らせくださいませ。#wsテニスラケット#wsテニスアクセサリー#wsグリップ#テニスラケット#軟式テニス#ミズノ◆8グリップサイズ···0
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