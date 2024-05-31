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イーデルアイアンセット　6本
商品番号 M56192010005
商品名

イーデルアイアンセット　6本
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イーデルアイアンセット5〜P6本セットフォージドアイアンシャフト　DGAMTS200元調子ダイナミックゴールドの3gずつ重量が変わるタイプですグリップ　ゴルフプライド新品ゴルフマニアなので組み上げて満足したので出品します☺️難しすぎずしっかりと飛距離は出ます飛び系アイアンではないのであしからず人とは被りたくない人には丁度良いと思います☺️性別···メンズ種類···アイアン利き手···右
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