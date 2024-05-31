イーデルアイアンセット　6本

イーデルアイアンセット5〜P6本セットフォージドアイアンシャフト DGAMTS200元調子ダイナミックゴールドの3gずつ重量が変わるタイプですグリップ ゴルフプライド新品ゴルフマニアなので組み上げて満足したので出品します☺️難しすぎずしっかりと飛距離は出ます飛び系アイアンではないのであしからず人とは被りたくない人には丁度良いと思います☺️性別···メンズ種類···アイアン利き手···右



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