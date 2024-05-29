ミニ トラッカーウォレット 120 タロンジッパー 丘染 栃木レザー　ワイルド

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素材:栃木レザー ワイルドレザー/丘染めブラック真鍮製ジャンパーホック 真鍮製ハトメ、真鍮製小判カン 42TALONジッパー 復刻サイズ:縦約85mm×横約120mm×厚さ約25mm栃木レザー社のグレージング仕上げされたワイルドレザーのナチュラルを手染めで染色、色止めを施した丘染めのトラッカーウォレットです。スリムなポケットサイズなのでセカンドウォレットとしてもおすすめです。外装に約2.4mm、内装に約1.5mmの厚みの革を使用しているので耐久性もあり、長年使っていただけると思います。小銭入れには42TALONジッパーを使用しております。お札は二つ折りで収納出来ます。金具類は全て真鍮製を使用し、栃木レザーと共に深いエイジングを楽しんでいただけます。真鍮のサビやくすみが気になる場合は金属みがきクロスで磨くとピカピカになります。一点一点手作業で裁断、縫製、コバの処理等を行なっていますので制作行程における細かい傷や汚れなとがある場合がございます。また、天然皮革のため、製品部位ごとで多少のシワや傷、色ムラなどがあります。レザーならではの味と捉えて頂けるとありがたいです。お使いのPC、スマホの画面環境により画像の色と実際の色が多少違って見える場合があります。#Nleather#栃木レザー#ワイルドレザー#レザークラフト#ハンドメイド#レザー#トラッカーウォレット#ミニウォレット#小さい財布#手縫い#革#本革#丘染め#茶芯#タロンジッパー#42TALON#TALON