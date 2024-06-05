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maffon×fuwara＊ハーフハンカチ＊24×14cm
商品番号 H62377268295
商品名

maffon×fuwara＊ハーフハンカチ＊24×14cm
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 35,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます♡(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)プロフィールのご一読をお願い致します☆m(._.)mこちらは綿100%のとを合わせましたお肌に優しい、ふわふわのハンドメイドハンカチです♪表生地　maffonパッチ裏生地fuwara6重ガーゼ　ドットタグ　なしサイズ約24×14cmおまとめ割引、リピーター様割引の詳細はプロフィールをご覧下さいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)¥810こちらと同じハンカチをオーダーしていただくと【¥860】になります(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜・多少のズレや歪み等あります。ご理解いただける方のご購入をお待ちしてます♡・手洗い又は洗濯ネットに入れて優しくお洗濯して下さい♪・こちらの完成品と同じオーダーをして頂いてもお値段が変わります。**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜気持ちの良いお取引を心がけております(^^)素敵なご縁がありますように♬ありがとうございました♪(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)#カーサデガトスのハンカチmaffonsun\u0026leaffuwara種別···ハンカチ・手ぬぐい
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