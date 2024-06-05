maffon×fuwara＊ハーフハンカチ＊24×14cm

ご覧いただきましてありがとうございます♡(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)プロフィールのご一読をお願い致します☆m(._.)mこちらは綿100%のとを合わせましたお肌に優しい、ふわふわのハンドメイドハンカチです♪表生地 maffonパッチ裏生地fuwara6重ガーゼ ドットタグ なしサイズ約24×14cmおまとめ割引、リピーター様割引の詳細はプロフィールをご覧下さいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)¥810こちらと同じハンカチをオーダーしていただくと【¥860】になります(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜・多少のズレや歪み等あります。ご理解いただける方のご購入をお待ちしてます♡・手洗い又は洗濯ネットに入れて優しくお洗濯して下さい♪・こちらの完成品と同じオーダーをして頂いてもお値段が変わります。**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜＊〜**〜気持ちの良いお取引を心がけております(^^)素敵なご縁がありますように♬ありがとうございました♪(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)#カーサデガトスのハンカチmaffonsun\u0026leaffuwara種別···ハンカチ・手ぬぐい



maffon sun&leafパンダパッチハンカチ＊19×14cm-



パンダパッチハンカチ＊16×16＊sun&leaf-



maffon sun&leafパンダパッチハンカチ＊19×14cm-



☆SALE☆リバティパッチワーク×fuwara6重ガーゼ＊34×14＊ハンカチ-



maffonパッチハンカチ-



maffonパッチハンカチ-



maffon 6重ガーゼ ハンカチ タオル-



☆SALE☆リバティパッチワーク×fuwara6重ガーゼ＊34×14＊ハンカチ-



⑪いちごうさぎ シャカシャカクッキー キーホルダー フェイクスイーツ ...



maffonパッチハンカチ-



☆SALE☆リバティパッチワーク×fuwara6重ガーゼ＊34×14＊ハンカチ-



kyo-chan様専用 注目ブランド 57777円 www.coopetarrazu.com



海外ブランド リバティ、ハンドメイドガーゼハンカチ、コットンレース ...



maffonパッチハンカチ-



☆SALE☆リバティパッチワーク×fuwara6重ガーゼ＊34×14＊ハンカチ-