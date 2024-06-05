＊オーダー用　女の子　パネル＊

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こちらのパネルは、トートバッグ等にパネルを1枚追加する場合（1作品にパネル一枚は付いております！）は、250円から300円の追加料金が発生いたします^^こちらは，オーダー専用のパネルです^^小さな子供がおりますので、マイペースに進めさせていただいております(*´꒳`*)オーダー頂いてもお待たせしてしまいますので、ご理解した上で長い目でお待ちいただける方のみお声がけくださいませ(*´꒳`*)トートバッグもポーチも作ります(*'▽'*)ポーチ（使用する生地等にもよりお値段変動しますので、ご理解くださいませ）25センチファスナー 1480円〜20センチファスナー 1180円〜16センチファスナー 880円〜パネルのお取り置きさせていただきます♡