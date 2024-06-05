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＊オーダー用　女の子　パネル＊
商品番号 M31927156812
商品名

＊オーダー用　女の子　パネル＊
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 114,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのパネルは、トートバッグ等にパネルを1枚追加する場合（1作品にパネル一枚は付いております！）は、250円から300円の追加料金が発生いたします^^こちらは，オーダー専用のパネルです^^小さな子供がおりますので、マイペースに進めさせていただいております(*´꒳`*)オーダー頂いてもお待たせしてしまいますので、ご理解した上で長い目でお待ちいただける方のみお声がけくださいませ(*´꒳`*)トートバッグもポーチも作ります(*'▽'*)ポーチ（使用する生地等にもよりお値段変動しますので、ご理解くださいませ）25センチファスナー　1480円〜20センチファスナー　1180円〜16センチファスナー　880円〜パネルのお取り置きさせていただきます♡
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